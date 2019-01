Prudence, la neige arrive avec la tempête Gabriel, ce mardi

En plus des rafales de vent pouvant atteindre par endroit 130km/h, Météo France prévoit que la dépression Gabriel apporte des flocons au nord de la Loire jusqu'à la région parisienne dans l'après-midi. Il neigera également faiblement à partir de 400 à 700m sur l'ouest du Massif Central jusqu'au Tarn et l'Aveyron, et à partir de 800 puis 1300m sur les Pyrénées.En soirée, la neige tombera plus fortement au nord de la Loire jusqu'au Centre, l'Ile de France et les Hauts de France. Les chutes deviendront aussi plus régulières sur l'ouest des Pyrénées, le Limousin et le Massif central.Face à ces prévisions, Eurostar a déjà annulé deux trains . Par ailleurs, la dépression Gabriel touchera aussi le Royaume-Uni. Les aéroports britanniques ont déjà mis en garde contre de possibles perturbations. Les déplacements professionnels pourraient également être difficiles mercredi. En effet au cours de la nuit de mardi à mercredi, l'épisode de neige en plaine se poursuivra au nord, et s'étendra à tout le nord-est et à l'Auvergne Rhône-Alpes. Ainsi avant mercredi matin, la couche pourrait atteindre 5 à 10 cm entre les terres normandes, le Loiret, la Picardie, la région parisienne et l'ouest de la Bourgogne.