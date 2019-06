Qantas rénove ses 12 A380

La rénovation complète s'étend littéralement de la pointe à la queue de l'appareil, d'une modernisation des suites de première classe à un rafraîchissement des sièges de la classe économique.



Pour les sièges, en classe affaires et en classe économique haut de gamme, Qantas va reprendre les modèles de son Boeing 787 Dreamliner, tout en augmentant le nombre de ces sièges dans un pont supérieur reconfiguré " tout haut de gamme " et ajoutera deux coins salon à l'avant du pont supérieur.



Les premières mises à jour du Qantas A380 voleront en septembre 2019, la compagnie prévoit la mise à niveau de tous les A380 d'ici la fin de 2020, ce qui marquera également le 100e anniversaire de la compagnie.



Une importante révision technique est également au programme. La compagnie va effectuer ce qu'on appelle un "C check", qui est un gros contrôle de maintenance de l'A380.