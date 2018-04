Qatar Airways devrait annoncer des pertes importantes

Malgré les propos optimistes de son Directeur Général Akbar al-Baker, qui promet de nouveaux développements, le transporteur entre dans une zone de turbulences. Estimées à 10 millions de dollars, les pertes seraient cependant " peu importantes au regard des résultats attendus pour 2018 ", relève la presse du Golfe.



La position de Qatar Airways est fragile face à la concurrence d’Emirates et d’Etihad. Si les projets sont maintenus, agrandissement de l’aéroport de Doha et la mise en place de la Qsuite sur tous les avions, les experts sont aujourd’hui persuadés que Qatar Airways devra revoir sa stratégie pour mieux résister à la crise.



Une réduction des destinations et une mise à plat de la politique commerciale serait dans les cartons. Autant de pistes que ne confirme pas le bouillonnant patron de la compagnie qatarienne.