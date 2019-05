Qatar Airways lance son nouveau programme de fidélité dédié aux entreprises : Beyond Business

Les PME peuvent désormais gagner des Qrewards et les échanger contre des billets sur l’ensemble du réseau de Qatar Airways. Beyond Business par Qatar Airways permet aux PME de cumuler et d’échanger des Qrewards en billets d’avion valables sur l’ensemble du réseau de la compagnie, soit plus de 160 destinations. Les entreprises sont invitées à s’enregistrer en ligne : www.qatarairways.com/beyondbusiness , afin de bénéficier des facilités de réservation et d’échange de leur Qrewards.