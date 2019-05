Qatar : L’aéroport Hamad teste la reconnaissance faciale sur les passagers

Travaillant actuellement dans le domaine de la transformation numérique avec le programme « Smart Airport », l’aéroport international Hamad de Doha vient d’entrer dans une nouvelle phase avec la mise en place de la reconnaissance faciale des passagers. La technologie sera notamment utilisée lors de l’enregistrement des bagages, du passage de la sécurité et de l’embarquement, permettant plus de fluidité et donc moins de temps d’attente. Les informations biométriques seront enregistrées via une application mobile.