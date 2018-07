Quand Trip Advisor en prend plein les dents

Bravo à vous Pierre Léonforte. Vous, journaliste et auteur qui partageait votre vie entre Paris et Milan en collaborant à de nombreux titres de la presse magazine dont AD et la revue Schnock.La plume alerte de ce journaliste tombe à bras raccourcis sur le diktat des avis publiés sur Trip Advisor. Exemples à l'appui il démonte la dictature du client, menaçant et dangereux pour l'avenir du voyage et la curiosité du voyageur.Publié dans Vanity Fair, son texte est un petit bijou éditoriale, au style enjoué et à la précision chirurgicale. Dix minutes de bonheur parfait pour qui veut prendre le temps de comprendre pourquoi les avis "éclairés" (et souvent bidons) sont comme les faux amis... Présents partout.