Que pensent les millenials de l'aviation d'affaires ?

Les millénials associent principalement les jets privés à la liberté et la flexibilité. En effet, 62% estiment que le principal avantage de l'aviation d'affaires est sa capacité de transporter les personnes là où elles en ont besoin, quand elles en ont besoin, sur demande.Les Français sont dans la moyenne avec 62% également. En revanche, le taux grimpe à 66% parmi les répondants allemands tandis qu'il n'est que de 55% chez les Britanniques.Pour 50% des Français de 18 à 25 ans interrogés, l'avion privé est aussi synonyme de prestige. Ils sont ainsi les seuls de leur génération à ne pas citer une hausse de productivité de travail dans le Top 3 des avantages de l'aviation d'affaires.Avec les Britanniques, les Allemands et les Suisses, le gain de productivité est, en effet, sur la 3eme marche du podium des atouts des jets d'affaires (respectivement 45%, 43% et 37% des réponses).En moyenne, 40% des jeunes européens interrogés pensent que le changement climatique est la mégatendance qui aura le plus grand impact sur le développement du transport aérien personnel durable. Le taux est de 36,6% pour les Français. Le numérique (30,2% en France) et l'intelligence artificielle (15,2%) sont les deux facteurs suivants les plus cités.De plus, 60% des jeunes européens sondés sont prêts à utiliser des services de partage de vols aériens (62% pour les hommes, 58% pour les femmes).En revanche, ils sont beaucoup plus frileux si cet avion partagé est automatisé, et par conséquent sans pilote. Ils seraient en effet que 46% à accepter de monter dans un tel appareil. Les jeunes Français sont un peu plus téméraires avec 49,4%.L'enquête complète est disponible via ce lien