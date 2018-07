Que peut-on emporter, ou pas, dans ses bagages ?

En fonction de la nature des articles, de leur conditionnement ou de leur quantité, il peut être demandé aux passagers de les placer uniquement en soute pour des raisons de sûreté (par exemple les objets contondants, liquides, gels, aérosols...) ; ou inversement, de les conserver en cabine pour des raisons de sécurité (batteries au lithium, cigarettes électroniques, gaz inflammables...). Il n'est ainsi pas toujours évident de s'y retrouver.



Le moteur de recherche AirBag (Articles Interdits ou Règlementés dans les BAGages), développé par la DGAC, met fin au casse-tête. Il indique aux voyageurs les consignes à suivre en quelques clics.



Sur ce site, les passagers ont accès aux listes des articles interdits en cabine et en soute, de ceux interdits uniquement dans les bagages à main et de ceux seulement interdits dans les sacs enregistrés. La plate-forme donne aussi la liste des articles réglementés en cabine et en soute.



La DGAC précise "AirBag est un outil d’information au service des passagers. Néanmoins, il ne remplace pas les consignes de la compagnie aérienne qui est libre de prendre des dispositions additionnelles relatives à l’emport de certains articles. Enfin, les règles sanitaires et douanières, propres à chaque pays, ne sont

pas prises en compte par cette application".



Les restrictions sont également présentées sous forme de rubriques thématiques :

- aliments : alcools, bébé, conservation, liquides ;

- appareils électriques : appareils, batteries ;

- armes : armes à feux, armes blanches et articles pouvant blesser, armes électriques, dispositifs à effet paralysant, munitions, armes radiologiques, biologiques, chimiques, bactériologiques, nucléaires ;

- beauté / soins : appareils électriques, appareils non électriques, articles pouvant blesser ou causer des dommages, produits ;

- feux d'artifice : feux d'artifices et articles de fête, usage professionnel ;

- médical : appareils électriques, batteries, conservation, diabète, gaz, pacemaker, produits radiopharmaceutiques, trousse à pharmacie ;

- mobilité réduite : béquilles, fauteuils roulants électriques ;

- outillage : outillage électrique, outillage manuel, outillage thermique, produits ;

- professionnel spécifique : équipements, produits ;

- randonnée / camping / sport : appareils électriques, articles pouvant blesser ou causer des dommages, gaz, divers ;

- tabac : électrique, feu ;

- vie courante : animaux, parapluies, trépieds etc., poussettes, produits ménagers, autres.