Quel est le meilleur aéroport américain pour les voyageurs d'affaires ?

Le sud-ouest des États-Unis est particulièrement accueillant pour les voyageurs d'affaires : 4 des 5 meilleurs aéroport Business Travel sont situés dans cette région.Le Las Vegas McCarran Airport monte sur la première marche. La plate-forme se distingue par ses très bons résultats lors de l'étude qualitative J.D. Power et ses prix hôteliers raisonnables. L'installation du Nevada est suivie par la seule piste de l'Est américain présente dans le top 5, l'aéroport de Charlotte, porté notamment par sa ponctualité (84,22% des départs à l'heure en 2017). Viennent ensuite Phoenix Sky Harbord International et Salt Lake City. L'aéroport de San Diego ferme la marche de ce classement.Si New York est une ville business très importante, les voyageurs d'affaires peinent dans ses aéroports. Ce sont mêmes les trois plus mauvaises pistes pour les passagers Corporate qui desservent cette destination.Ainsi le titre de pire plate-forme business travel a été remis à New York LaGuardia. Elle est suivie par ses voisines Newark Liberty et New York JFK. Ce top 5 peu glorieux se clôture avec les tarmacs de San Francisco et Los Angeles.Le classement complet est disponible sur ce lien.