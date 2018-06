Quel est le meilleur jour pour transiter dans un aéroport ?

Globalement, les voyageurs d'affaires sont satisfaits de leur expérience dans les aéroports. Le taux moyen est de 79,6%.



Sans surprise les mois de juillet et août où le trafic est le plus important enregistrent les moins bons résultats. Les passagers se disent satisfaits respectivement à 78,1% et 79,1%, contre 84% pour le mois de novembre qui semble être le meilleur mois de l'année pour voyager.



Le mercredi est le jour de la semaine où les voyageurs sont le plus nombreux à être heureux de leur expérience avec un taux montant jusqu'à 80,8%. En revanche, le dimanche s'avère critique avec un taux qui plafonne à 78,5%, seulement.



Le pire moment : la récupération des bagages

Les contrôles de sécurité peuvent facilement être la source de contrariété. Pourtant, les taux de satisfaction lors de cette étape du parcours sont assez élevés avec une moyenne 85,4%. Toutefois, ils présentent une légère baisse par rapport à l'année précédente où la moyenne était mesurée à 86,3%.



L'étape de la récupération des bagages apparaît comme le processus le plus problématique avec un taux de satisfaction en chute à 69,3% en 2017 contre 75,5% en 2016. De plus, le samedi est la journée la plus difficile en ce qui concerne les bagages.



La propreté des toilettes s'améliore quant à elle progressivement avec un taux de 74,7% contre 73,8% en 2016.



L'étape du check-in est également un point important sur lesquels les aéroports et les compagnies aériennes doivent travailler avec un taux de satisfaction qui n'excède pas 76,5%. Il est lui aussi en baisse par rapport à 2016 où il se situait 78.7%