Quel est le meilleur passeport ?

Nomad Capitalist a comparé les passeports de 199 pays sur différents points comme le nombre de pays accessibles sans visa, la possibilité d'avoir une double nationalité, la réputation du pays ou encore la taxation.L'étude établit ainsi que le meilleur passeport est luxembourgeois. Il permet en particulier de voyager dans 177 pays sans visa. Si plusieurs pays offrent plus d'opportunité comme Singapour (180 pays) l'Allemagne (179) ou la France (178), il monte sur la première marche grâce à la faiblesse de son imposition et la bonne réputation du pays auprès des douaniers.Viennent ensuite l'Irlande et la Suisse qui sont 2e ex-aequo. Ainsi le Portugal est 4e. La cinquième marche est partagée entre la Suède, l'Italie, l'Espagne, la Finlande, le Danemark, plaçant par conséquence l'Allemagne et Nouvelle-Zélande en 10e position.La France est 12e avec la Belgique et l'Islande. L'étude complète est disponible sur ce lien.