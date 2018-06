Quel est le niveau de maturité de votre gestion des voyages professionnels ?

Ce questionnaire en ligne couvre toutes les facettes de ce marché si particulier et permettra de produire un rapport personnalisé, associé à un comparatif par rapport au marché. Il mettra en avant les forces et faiblesses de votre organisation et vous montrera l’ordre des priorités à apporter pour parfaire la gestion des déplacements au sein de votre organisation.Pour y répondre, il ne vous faudra que 15 minutes environ. La finalité de ce questionnaire est la production d'un rapport personnalisé et global qui sera édité à titre gracieux par Nilrem Consulting et DeplacementsPros.com. Seul Yann Le Goff aura accès à ces données qui seront conservées jusqu'au 30 Septembre 2018. L'effacement anticipé des données traitées peut être demandé par mail à l'adresse yann.legoff@nilrem.eu Pour accéder au questionnaire (48 questions), cliquez simplement sur ce lien : Questionnaire Alors que vous soyez Travel Manager ou bien Acheteur, n’hésitez pas à saisir cette opportunité que nous vous offrons avec plaisir.