Quelle a été la compagnie la plus ponctuelle en 2017 ?

Delta Air Lines s'est révélé le transporteur international le plus ponctuel de l'année 2017 avec 85,94% de ses vols posés à l'heure prévue. Le podium se compose ensuite de JAL (85,60%) et ANA (83,82%). Qatar Airways est 4ème (83,64%) tandis que SAS clôture le Top5 (82,94%).En Europe, c'est Iberia qui se voit remettre le titre de compagnie la plus ponctuelle avec un taux de 89,54%. Elle est suivie par Aegan Airlines (83,79%) et Austrian (83,27%). 2017 a définitivement été une bonne année pour le transporteur espagnol. Il occupe aussi la 1ère place du réseau le plus ponctuel au monde (vols assurés par la compagnie elle-même ou ses partenaires) avec 88,9% des liaisons arrivées à l'heure. Par ailleurs, sa filiale Iberia Express a été désignée la low-cost la plus ponctuelle (91,75% des vols arrivés à l'heure). Son alliance Oneworld est également en tête de classement (80,77%) devant SkyTeam et Star Alliance.Avec 76,84% des vols arrivés à l'heure, Air France ne fait partie d'aucun top 10 de cette 9ème édition du Annual Airline On-Time Performance Service Awards.