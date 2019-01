Quelle est la compagnie aérienne la plus sûre en 2019 ?

"C'est extraordinaire que Qantas ait été un acteur principal dans pratiquement tous les progrès majeurs en matière de sécurité opérationnelle au cours des 60 dernières années et n'ait pas fait de victimes à l'ère des avions à réaction".

Liste des 20 compagnies plébiscitées pour leur sécurité :

Les voyageurs d'affaires, angoissés à l'idée de prendre l'avion, peuvent être rassurés s'ils partent en déplacement professionnel avec Qantas. Pour AirlineRatings.com , la compagnie aérienne australienne est la plus sûre au monde en 2019. Le rédacteur en chef du site, Geoffrey Thomas, expliqueLe site met également en avant la sécurité d'autres transporteurs. Toutefois, ils ne sont pas classés, mais présentés par ordre alphabétique. Les européens dominent ce Top 20 avec 8 participants.Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Qatar, Scandinavian Airline System (SAS), Singapore Airlines, Swiss, United Airlines, et les compagnies du groupe Virgin (Atlantic et Australia).AirlineRatings.com a également établi un classement des low-cost les plus sûres (également présenté par ordre alphabétique) : Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia / Asia, Thomas Cook, Volaris, Vueling, Westjet et Wizz.