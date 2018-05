Quelle est la ligne la plus fréquentée en Afrique ?

Si un ciel unique a été mis en place pour 23 pays africains le 28 janvier dernier, le classement des liaisons du continent en termes de fréquentation en 2017 réalisé par Routes avec les données de OAG Schedules Analyser montre que l'Afrique du Sud domine le secteur aérien.En effet, la liaison Johannesburg O.r. Tambo – Le Cap est la ligne aérienne la plus fréquentée du continent africain avec 4,7 millions de passagers et une moyenne de 95 vols par jour assurés par 8 compagnies aériennes.La deuxième place du classement revient à une autre liaison sud-africaine : Johannesburg O.r. Tambo - Durban King Shaka. Elle a comptabilisé 2,87 millions de voyageurs en 2017.On retrouve ensuite Le Caire – Djeddah et Abuja-Lagos. Ces liaisons ont enregistré respectivement 1,7 million et 1,3 million passagers respectivement. Le Top 5 se clôture avec une troisième route sud africaine. Les avions décollent cette fois-ci du second aéroport de Johannesburg, Lanseria, et se posent au Cap.Pour mémoire, au niveau mondial la ligne la plus fréquentée en 2017 était Kuala Lumpur – Singapour 1. Johannesburg O.r. Tambo (JNB) - Cape Town (CPT)2. Johannesburg O.r. Tambo (JNB) - Durban King Shaka (DUR)3. Cairo International (CAI) - Jeddah (JED)4. Abuja (ABV) - Lagos (LOS)5. Johannesburg Lanseria (HLA) - Cape Town (CPT)6. Durban King Shaka (DUR) - Cape Town (CPT)7. Johannesburg O.r. Tambo (JNB) - Port Elizabeth (PLZ)8. Johannesburg O.r. Tambo (JNB) - Dubai International (DXB)9. Cairo International (CAI) - Riyadh King Khalid (RUH)10. Cairo International (CAI) - Kuwait (KWI)