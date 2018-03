Quelle est la meilleure compagnie aérienne ?

eDreams.fr a dressé le classement des meilleures compagnies aériennes, hors low cost, selon ses clients. Ces derniers ont évalué les transporteurs sur plusieurs critères parmi lesquels le service du personnel de bord, le confort des lounges, la qualité des appareils, le rapport qualité-prix, le confort, l’enregistrement et l’embarquement ou encore le divertissement à bord.



Turkish Airlines est sur la première marche du podium avec une note globale de 4,15/5. La compagnie arrive en tête des catégories service à bord, rapport qualité prix, confort du lounge et qualité des appareils. Elle succède ainsi à Emirates, classée 6ème cette année avec une note moyenne de 3,94/5. En deuxième et troisième positions, on retrouve Aegean Airlines (4.10/5) et Swiss International Airlines (3,99/5).

Par ailleurs, Air France, se classe à la neuvième position avec une note de 3,74/5, se hissant ainsi dans le top 10 cette année, alors qu’elle figurait à la 12ème place en 2017.