Quelle est la meilleure destination pour les voyages d'affaires ?

FitSmallBusiness.com a analysé 100 villes sur 7 critères (nombres d'hôtels, nombres de chambres, nombres de vols, ponctualité des arrivées et des départs, le coût des hôtels ainsi que de la nourriture et de la location de voitures) pour établir un classement des meilleures destinations pour les Corporate.



Premier constat de la publication digitale, les villes asiatiques sont particulièrement bien équipées pour répondre à la demande des professionnels en déplacement grâce à leur offre hôtelière et le coût raisonnable de la restauration et des locations de voiture. C'est d'ailleurs une destination asiatique qui monte sur la première marche du top10, Bangkok.



Elle est suivie par Madrid et Guangzhou. Berlin, deuxième et dernière ville européenne du classement, est 4ème. Viennent ensuite Singapour et Beijing.



Avec sa 7ème place, San Antonio est la 1ère ville américaine citée par l'étude. Viennent ensuite Dubaï, Las Vegas et New Delhi.