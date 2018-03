Quelle est la ville la plus chère pour les voyageurs d'affaires ?

"Pour dire les choses simplement, les villes les moins chères semblent aussi être moins vivables".

Singapour remporte une nouvelle fois le titre peu enviable de ville la plus onéreuse au monde. La nourriture, les vêtements ou la voiture sont parmi les coûts les plus élevés pour les habitants de la ville-Etat d'Asie du Sud-Est.Elle est suivie cette année par Paris qui partage la deuxième marche de ce podium avec Zurich. La capitale - présente dans le top 10 depuis 2013 - a ainsi grimpé de 5 places. La vie quotidienne y est très onéreuse à l'exception de 3 postes : les transports, l'alcool et le tabac. Viennent ensuite Hong Kong qui a perdu une place, puis Oslo.Selon l'étude de l'Economist Intelligence Unit (EIU) qui a analysé plus de 400 prix individuels à travers 160 produits et services afin de connaître le coût de la vie dans 133 pays, les villes asiatiques sont les plus chères pour l'épicerie. En Europe, ce sont les dépenses de ménage, les soins personnels et les loisirs qui pèsent sur le porte-monnaie.Cette année, aucune ville américaine n'est présente dans le Top 10. Cette absence s'explique principalement par la faiblesse du dollar.Envie de vivre sans avoir les yeux rivées sur son compte en banque ? Les voyageurs d'affaires doivent s'envoler vers Damas (Syrie), Caracas (Venezuela), Lagos (Nigeria) et Karachi (Pakistan) selon le classement. Les villes les moins chères du monde, certes... mais parmi les plus dangereuses !Les auteurs du rapport le reconnaissent d'ailleurs :Le rapport est disponible via ce lien