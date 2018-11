Quelles routes seront bloquées par les gilets jaunes, ce samedi ?

Blocages des routes, opérations escargots, manifestations... plus de 700 actions sont prévues en France ce 17 novembre pour protester contre la hausse des prix du carburants.Le mouvement des gilets jaunes n'étant pas du fait d'organisations syndicales mais d'un appel lancé sur les réseaux sociaux par deux chauffeurs routiers opposés à la hausse des taxes sur le carburant, les manifestations ne sont pas déclarées en préfecture. Ainsi, pour connaître l'emplacement des blocages, il faut consulter la carte du site journee.blocage.17novembre.com . Il propose également une liste des actions département par département.Sur la région parisienne, il est toutefois conseillé d'éviter le périphérique de Paris. Deux points de rendez-vous ont été fixés : porte de Bercy et porte Maillot.En province, les comités locaux appellent à bloquer des axes routiers ou encore des ronds points, des stations-service, des péages et des supermarchés.