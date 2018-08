Quelles sont les applis les plus utilisées pour se déplacer ?

Uber est l'application déplacement/voyage la plus téléchargée dans le monde depuis 2010. Elle est suivie par la solution d'un autre géant du net américain : Google Earth de Google. Le concurrent chinois d'Uber, Didi Chuxing, est troisième.



Viennent ensuite des applications très connues et utilisées en Asie : Ctrip et Qunar Travel. Booking et TripAdvisor sont respectivement 7e et 8e tandis qu'Airbnb clôture le Top 10.



Les applis les plus téléchargées en France

Selon App Annie, les Français sont très friands des applications participatives. Connaître en temps réel les embouteillages ou encore l’emplacement des radars est l'une des principales préoccupations des personnes appelées à se déplacer. Ainsi sans surprise, Waze est l'appli crowdsourcing Cartes et navigation la plus téléchargée au 1er semestre 2018 dans l'Hexagone.



Pour l'organisation des voyages, les Français préfèrent Trip Advisor. On retrouve exactement le même classement en Allemagne et au Royaume-Uni.



Si on étudie les applications des opérateurs de transports officiels, les applis de la SNCF et de la RATP sont les plus téléchargées en France.