Qwant Maps : un service de cartographie « qui respecte les données privées »

Ça ressemble à Google Maps mais ce n’est pas Google Maps. Nos confrères de TOM.travel évoquent le lancement par Qwant de son nouveau service de cartographie. Le principe est le même que celui de son concurrent Google Maps (recherche d’adresses, d’itinéraires) à ceci près que les utilisateurs ne seront pas tracés, l’application s’adressant aux voyageurs soucieux de protéger leurs données personnelles. Nos confrères citent Éric Léandri, président et cofondateur de Qwant qui explique que l’application répond à "une demande forte des utilisateurs d’accéder facilement à des résultats cartographiques d’une manière qui respecte totalement la promesse de Qwant de ne collecter aucune donnée personnelle". C’est ainsi que Qwant se refuse totalement à la collecte d’informations liées aux habitudes de déplacement, aux horaires ou à la fréquence des trajets. Pour ce faire, Qwant a mis en place un outil appelé « Masq by Qwant », qui permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs données dans un coffre sécurisé et stocké dans leur appareil. Même Qwant n’y aura pas accès. Cela s’inscrit dans la continuité du RGPD, entré en vigueur l’an dernier et qui permet de mieux garantir aux utilisateurs la protection de leurs données.