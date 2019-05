RGPD, où en êtes-vous un an après ?

Si la mise en conformité est un enjeu majeur, notamment en raison du pouvoir de sanction des autorités de contrôle, sa mise en application a un effet positif sur leurs activités. En effet, le RGPD renforce les obligations de sécurité et de transparence des entreprises, donnant ainsi aux clients et aux collaborateurs l’assurance d’un niveau de protection accru de leurs données personnelles.

En poussant les entreprises à optimiser la gestion de ces données, le RGPD permet de créer de la valeur. Prenons un seul exemple avec le Marketing et la relation client. La nouvelle réglementation permet d’obtenir des données fournies par ses clients avec leur consentement, donc plus fiables. Cela permet de mieux connaître ses clients et de mieux cibler les actions engagées à leur égard.



Au-delà des intentions de mise en conformité, le véritable challenge est aussi de maintenir une cartographie dynamique dans ces entreprises. En effet, l'écosystème du traitement de données à caractère personnel est vivant et complexe, surtout dans le domaine du voyage d’affaires, où les interactions sont nombreuses entre les différents acteurs. La mise en conformité RGPD est un processus continu avec des choix à faire de manière régulière. L’enjeu à présent est donc d’industrialiser le RGPD, et notamment de l’automatiser pour le rendre pérenne.



Aujourd’hui, et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise, des solutions logicielles existent et elles peuvent largement accompagner cette mise en conformité en simplifiant les processus.



Pour les entreprises, si l’An 1 du RGPD a rimé avec la prise de conscience, l’An 2 devrait rimer avec la gouvernance de ces données.



Comme le capital humain ou les moyens de production, les données personnelles sont aujourd’hui un véritable actif pour les acteurs du voyage d’affaires ; il faut donc savoir les protéger pour mieux savoir les exploiter efficacement. Toutes les entreprises possèdent beaucoup de données, et elles seules peuvent en tirer profit pour accompagner et développer ses activités. Le RGPD peut y contribuer.



Sébastien PARENT

Co-fondateur ProLicent



ProLicent est une entreprise spécialisée dans le management de la Data Privacy. Partant du constat que les données personnelles sont très présentes au sein de nombreuses entreprises et organisations, ProLicent a développé une suite logicielle permettant de cartographier et d’analyser les données à caractère personnel (DCP) afin d’en simplifier la mise en conformité au regard du RGPD.