Référendum ADP : plus de 480 000 signatures

Depuis son lancement le 13 juin, la procédure a atteint les 480 300 signatures ce lundi 1er juillet selon un comptage officiel.



"97% de ces soutiens (...) ont franchi avec succès le stade des vérifications administratives auxquelles il incombe au ministère de l'Intérieur de procéder" , a annoncé le Conseil Constitutionnel. Les promoteurs du référendum doivent recueillir 4,7 millions de signatures pour pouvoir espérer engager une procédure. Le cas contraire, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui se chargeront du dossier. Un second comptage aura lieu le 1er juillet.



L'opposition conteste la privatisation controversée du groupe aéroportuaire, inscrite dans la loi pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), adoptée définitivement par le Parlement le 11 avril. Des parlementaires socialistes, communistes et de droite (LR) avaient alors choisi d'enclencher un référendum d'initiative partagée (RIP).