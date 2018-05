Relation client, le voyage d’affaires aussi

Parmi les certitudes sur le sujet, on sait que cette relation client est bouleversée par le digital et l’évolution des usages. Pour comprendre les enjeux du numérique dans cet univers où l’humain à toute sa place, TOM et Blueklink organisent la seconde édition du Future Of Customer Relationship (#FCR18).Le 15 juin 2018, le #FCR18 réunira plus de 160 décideurs de la relation client de l’industrie du Tourisme et du Voyage d’Affaires (OTA, hébergeurs, transporteurs, AGV, TMC…) autour de conférences et de débats sur l’impact des nouvelles technologies et des tendances naissantes. En marge des keynotes, les échanges seront favorisés lors de pauses dédiées au networking et aux démonstrations.