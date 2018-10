Reprise des vols directs entre Israël et l'Amérique du Sud après 7 ans d'interruption

A partir du 13 décembre, la compagnie assurera trois vols hebdomadaires entre Tel Aviv et Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil. Les vols se dérouleront sur des Dreamliner 787 et dureront environ 15 heures. Les vols se poursuivront de Sao Paulo à Santiago, la capitale du Chili.



Le prix de départ pour un aller-retour d'Israël à Sao Paulo ou Santiago sera de 731 dollars (631,51 euros). Un billet en classe affaires coûtera entre 2 700 et 3 000 dollars (2 332,52 à 2 591,68 euros).



Les passagers à destination de Sao Paulo pourront également atteindre plus de 120 destinations en Amérique latine dans des pays comme le Brésil, le Chili, l'Argentine, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, l'Uruguay et le Paraguay.