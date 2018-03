Responsable de service Mice - groupe H/F

Missions



Vous serez en charge de l’animation du portefeuille clients et du développement commercial au sein du servie MICE.

Vous arbitrez les activités et la régulation des flux et suivrez les performances.

Vous ferez preuve de leadership afin de motiver et transmettre vos compétences.



Dans le cadre de vos missions, vous devez :



Encadrer et accompagner les collaborateurs

Organiser, coordonner, suivre et gérer les événements des équipes Mice et Groupes,

Prospecter, créer et concevoir de nouveaux événements,

Soutenir les projets, les monter puis gérer le suivi budgétaire, la négociation avec les fournisseurs, les devis et la facturation,

Coordonner l’organisation des événements (réalisation, suivi, choix des fournisseurs, des lieux de réception et d'hébergement, transferts, logistique...),

Assurer une veille technologique, concurrentielle et produits permanente pour anticiper les goûts et attentes des clients (destinations, tendances, lieux, événements, restaurants, hôtels, soirées),

Assurer le suivi qualitatif, puis la restitution dans les délais aux clients,

Maîtriser les techniques commerciales (prospection de nouveaux clients, capacité de négociation…)



Profil



Bilingue anglais,

Excellente connaissance de notre secteur d’activité, Sens de l’écoute et de la communication, Organisé(e), rigoureux(se), dynamique, esprit d’équipe, Esprit d’analyse et de synthèse.

Sens de la pédagogie et du Management



Informations pratiques



Secteur d'activité : Agence de voyages d’Affaires

- Rémunération sur 13 mois

- Avantages sociaux : chèque de table, mutuelle et prévoyance, PEE, plan de participation, primes selon résultats, CE

Informations salariales : Au delà de 40 000 € par an

Lieu de travail : PARIS 12

Déplacements fréquents ? Non



Les réponses doivent être formulées au choix :

- par mail à :[ job@fftparis.com]mail: job@fftparis.com

- par courrier à : FFT Paris

63 bis avenue Ledru Rollin

75012 PARIS

Référence à indiquer sur l'enveloppe : service RH