Responsable service clients à Nantes

- Fidéliser nos clients et augmenter leur rentabilité.- Assurer la qualité de service de VoyagExpert auprès de nos clients- Elaborer les bilans d'activités, reportings, analyses des dépenses et comportement d'achats- Assurer des RDV clients : revues de comptes périodiques- Accompagner les clients dans l'adoption du Self Booking Travel : suivi taux online, formations aux outils- Développer les ventes : bilans personnalisés, accompagnement à la négociation fournisseurs- Obtenir des recommandations afin de gagner des nouveaux clients- Diffuser et suivre les enquêtes de satisfaction- Mettre à jour les comptes rendus dans le CRMVos connaissances professionnelles et techniques permettent d'assurer ce poste.Des objectifs d'activité seront fixés afin d'assurer un suivi.Poste autonome et polyvalent.Vous êtes intéressez ? N'hésitez plus ... postulez !Lieu de travail : NantesInformations salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents ? : NonLes réponses doivent être formulées par mail à : eblin@voyagexpert.fr mentionner sur l'objet du mail : ACCOUNT/NANTES