Roissy : un nouveau resto et un concept Beauté New Age

Lors de leur prochain passage à Roissy, les voyageurs d'affaires pourront tester la nouvelle table de l'aéroport. Le restaurant Le Teppan, créé par Lagardère Travel Retail France et les équipes de Thierry Marx, a ouvert le 29 mars au terminal 1 de Paris-Charles de Gaulle.



Avec 2 étoiles au guide Michelin, Thierry Marx propose un concept de cuisine rapide pour les passagers pressés par le temps. La carte mise sur les produits frais et de saison. L'entrecôte "100% made in France" côtoie par exemple un homard bleu breton.



L'aéroport a également inauguré le nouveau concept Beauté New Age dans le hall K du terminal 2E. L'espace de plus de 600m² propose aux clients un parcours simplifié, fluide et multi-expérientiel pour leur shopping de cosmétiques, soins et parfums. L’enseigne Buy Paris Duty Free y a mis en place également de nouveaux services experts, comme un barbier ou le regroupement de l'offre maquillage à travers une "make-up station".



De nouvelles marques font également leur entrée pour compléter l’expérience client :

- Sulwhasoo, marque leader pour la clientèle coréenne,

- La Roche Posay et Avène, plébiscitées par les Asiatiques,

- Vichy, Furterer et Moroccanoil pour les soins capillaires,

- Acqua Di Parma, Atelier Cologne, Margiela, Dyptique et Le Gemme Bvlgari pour l'offre Parfums,

- House 99 , marque lancée par David Beckham et L'Oréal

- Urban Decay et Bobby Brown pour le segment Maquillage.