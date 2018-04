Rouen Normandie Tourisme & Congrès est à nouveau labellisé Qualité Tourisme

Fier de cette labellisation, Rouen Normandie Tourisme et Congrès a par ailleurs renouvelé son classement auprès des services de l’État en Première Catégorie.



Les engagements Qualité Tourisme ciblent :

- Un contact unique et privilégié

- La formation du personnel pour optimiser ses compétences

- Une documentation gratuite multilingue

- La compréhension et l’anticipation des attentes des touristes

- La Mesure régulière de la satisfaction de ces derniers pour répondre au mieux à leurs attentes



Rouen Normandie Tourisme & Congrès dispose du label Qualité Tourisme à et ce, pour une période de 3 ans.