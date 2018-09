Routehappy donne le menu

Après ses partenariats avec Amadeus et KDS, Routehappy renforce son contenu. Le fournisseur de données aériennes indiquera désormais les boissons et repas proposés à bord des avions.La plate-forme précisera quelles boissons seront gratuites ou payantes sur le vol. Elle compte également améliorer ses données sur l'offre de restauration afin de présenter une liste plus claire des options de repas disponibles.Ainsi, Routehappy fournit désormais des détails sur les sièges, les avions, la configuration de la cabine, l'offre de divertissement, la présence de prises et/ou du wifi à bord ainsi que la nourriture et les boissons proposées.