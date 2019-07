Royaume-Uni : un train fonctionnant à l'énergie solaire va circuler dès le mois d'août

L'opérateur ferroviaire britannique South Western Railway (SWR) lance en août un projet pilote d'énergie solaire qui pourrait permettre de connecter directement des panneaux solaires au réseau pour fournir du courant de traction. Il s'agit du premier projet au monde visant à alimenter les lignes de chemin de fer en énergie solaire.





Le projet mené en collaboration avec Riding Sunbeams, une entreprise spécialisée dans la fourniture d'électricité solaire pour les trains, est le premier du genre dans l'industrie ferroviaire britannique. Il a été développé en parallèle avec l'association caritative 10:10 sur le changement climatique et vise à développer les sources d'énergie renouvelables afin de réduire les émissions et les coûts d'exploitation futurs des transports. La South Western Railway finalise actuellement l'installation de 135 panneaux solaires sur un terrain vacant près de la gare d'Aldershot, sur la ligne Londres Waterloo-Alton.





Contrairement à d'autres installations alimentées à l'énergie solaire qui se trouvent sur le toit et fournissent une puissance limitée, ce projet se branche directement dans le coffret de la sous-station placé tous les deux milles environ sur des rails alimentés au courant continu. Cela signifie que l'énergie propre peut être acheminée à travers l'infrastructure existante, contournant ainsi le réseau et permettant potentiellement d'économiser de l'argent.