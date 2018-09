Royaume-Uni: des billets de trains moins chers avec Ctrip

Pour inaugurer cette solution, Ctrip a choisi le Royaume-Uni, soit " le marché ferroviaire le plus complexe du monde" selon Amy Wei, l'une des responsables de l'entreprise de voyages.



Alimenté par du Big Data, TrainPal est composé d’un moteur de recherche intelligent qui recommande aux voyageurs les tarifs les plus bas qui existent. L’application repose notamment sur le principe du « split ticketing », une pratique encourageant l’achat de plusieurs tickets pour un même voyage dont un billet unique pourrait revenir plus cher. Selon Amy Wei, General Manager of international train ticketing chez Ctrip, TrainPal est la seule marque à offrir des billets « fractionnés » sous forme d’e-billets. Elle a également souligné que l’application ne prélève aucun frais de réservation aux voyageurs afin de rendre les billets encore moins chers.



Pour Amy Wei, l’objectif est ainsi de faire de TrainPal un guichet unique et mondial dédié au Ferroviaire, permettant aux utilisateurs de toute région de réserver leur billet de train n’importe où dans le monde.