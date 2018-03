Russie : un avion perd des lingots au décollage

Une des trappes d'un avion de transport Antonov An-12 de la compagnie Nimbus a été arrachée lors du décollage de l'aéroport d'Iakoutsh. Trois tonnes de lingots d'or et d'argent appartenant à une compagnie minière russe sont alors tombées sur la piste.



Plus de peur que de mal sur la plate-forme. Toute la cargaison - d'une valeur de plus de 122 millions de dollars selon les experts - a été retrouvée et aucun membre d'équipage ou personnel au sol n'a été blessé.



Les premiers éléments de l'enquête indiquent que le problème est venu de la mauvaise fixation du fret à l'intérieur de l'avion.