Ryanair va rapprocher le Maroc de Bordeaux et Brest

Ryanair a prévu d'ouvrir une liaison bihebdomadaire entre Marrakech et Bordeaux à partir de fin octobre 2018. Les vols seront assurés tous les lundi et vendredi. L'aéroport girondin sera également relié à Fès les mercredi et dimanche lors du programme d'hiver 2018/19.



La low-cost irlandaise ouvrira aussi une ligne entre Fès et Brest. Les voyageurs d'affaires bretons se verront proposer des vols les mardi et samedi.



Les réservations pour ces 3 nouvelles liaisons sont d'ores et déjà ouvertes.