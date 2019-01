Ryanair Espagne: les syndicats annulent la grève de ce mardi

Nous avons suspendu la grève le 8 janvier 2019 afin de poursuivre les négociations

Les syndicats, qui doivent rencontrer les représentants de Ryanair mercredi 9 janvier, n'ont pas annulé leurs plans de grève d'une journée jeudi et dimanche, a déclaré le syndicat SITCPLA dans un message Twitter.", ont déclaré les deux syndicats dans un communiqué.Selon les préavis de grève déposés auprès des autorités espagnoles du travail, les membres du syndicat du personnel navigant assureraient tous les vols entre les îles espagnoles et 50 % des vols entre les îles espagnoles et le continent espagnol pendant les jours de grève. Mais ils n'assureront que 25 % des vols au départ et à destination de l'Espagne sur une distance de plus de 500 km.Ryanair a déclaré la semaine dernière qu'elle ne s'attendait pas à ce que les clients soient perturbés par l'action, mais un porte-parole du syndicat SITCPLA a déclaré qu'il ne pensait pas que la perturbation des vols pourrait être évitée si le personnel de cabine poursuit sa grève.