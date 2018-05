Ryanair n'exclut pas une grève des pilotes cet été

"Nous opérons dans 28 pays européens. Il ne serait pas efficace de reconnaître et d’appliquer 28 législations en la matière différentes"

"Des multinationales comme Danone ou Nestlé le font pourtant".

"Si rien n’a changé d’ici là, on décidera alors de mesures"

Présent à Bruxelles pour la présentation d'un rapport mené par le CEPS (Centre for European Policy Studies) sur l’impact des low-cost en Europe, le directeur marketing de Ryanair, Kenny Jacobs, a reconnu que l'activité de sa compagnie pourrait être perturbée par des grèves de pilotes dans les mois à venir.Différents syndicats dont des belges et portugais menacent en effet de lancer des actions si l'entreprise irlandaise n'accepte pas, d'ici le 30 juin, de respecter le droit du travail des pays où sont basés les employés. Mais pour le moment, Kenny Jacobs assure que Ryanair ne peut pas répondre à cette demandeInterrogé par SudInfo , Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE a rétorquéLes syndicats se réuniront fin mai à Madrid, puis début juillet à Dublin pour discuter de la mise en place ou non d'actions., prévient le représentant des pilotes belges.