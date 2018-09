Ryanair va relier Nantes à Naples en avril

Tout en naviguant toujours dans un climat social tendu au sein de ses bases d'Europe Continentale, Ryanair s'est attelée à son programme d'été 2019. La low-cost irlandaise prévoit d'ouvrir une ligne Nantes – Naples à compter du 2 avril 2019. Elle assurera la liaison tous les mardi et samedi.Cette fréquence n'est pas dès plus pratique pour les clients corporate. Toutefois, les professionnels nantais auront la possibilité de s’appuyer aussi sur l'offre de Volotea lors de l'organisation de leur déplacement à Naples. En effet, la compagnie à bas coût espagnole, aussi adepte de la vente d'aller simple, est présente sur cette route. Si elle maintient son offre actuelle la saison prochaine, elle proposera également deux vols par semaine (les lundi et jeudi).