SAS : les voyageurs d'affaires jouent leur surclassement aux enchères

Les passagers de SAS peuvent désormais soumettre une enchère pour obtenir un surclassement, que le billet ait été payé en espèce ou avec des points EuroBonus. Il leur est possible de faire une offre aussi bien pour des vols domestiques, européens ou internationaux.



Le voyageur d'affaires a jusqu'à 48 heures avant le départ pour faire une offre pour un surclassement en SAS Plus ou SAS Business. Le client ayant fait la proposition la plus élevée pour la place disponible remportera la mise.



Le service client envoie une notification au client 36 heures avant le décollage s'il a remporté l'enchère. Ce n'est qu'à ce moment là que le paiement sera encaissé.