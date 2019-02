SAS mise sur Londres Stansted

SAS va ouvrir une liaison entre Copenhague et l'aéroport de Londres Stansted à compter du 8 avril 2019. La compagnie qui relie déjà la capitale danoise à Heathrow, proposera 5 vols par semaine au départ de la plate-forme britannique low-cost.



L'A319, déployé sur cette route, décollera de Copenhague à 12h20 tous les jours sauf les mardi et jeudi. Les départs de Londres Stansted seront programmés à 14h00. De plus, la fréquence deviendra quotidienne du 1er juillet au 11 août 2019.