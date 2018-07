SNCF : 3 trains sur 4 à Paris-Montparnasse, ce mercredi

La gare de Paris-Montparnasse qui accueille à nouveau les TGV du secteur Atlantique depuis mardi, reprend progressivement le rythme. La SNCF estime que 3 trains sur 4 circuleront au départ et à l'arrivée de la plate-forme, ce mercredi 1er août.



La compagnie ajoute "Le rétablissement par RTE d’une alimentation haute-tension des installations SNCF à la gare de Paris-Montparnasse nous permet de continuer à améliorer le niveau de service proposé. Toutefois, SNCF doit encore adapter son plan de transport et annuler certains de ses trains pour des raisons de disponibilité de matériel".



Chaque jour à 17h, l'application et le site SNCF.com affichent les trains qui circulent le lendemain. Les clients ayant fourni leurs coordonnées sont recontactés par mail et sms en cas d'annulation de leur train.



Pour mémoire, les billets pour les trains annulés ou ayant plus de trois heures de retard sont remboursés à 100%.