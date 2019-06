SNCF : circulation interrompue sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg

De nombreux trains sont supprimés ce mardi sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg à la suite d'un glissement de terrain survenu près de Lisieux. Des bus de substitution sont mis en place.







La SNCF précise à la mi-journée que le trafic reste toujours très perturbé et conseille aux voyageurs de décaler leur voyage, précisant que "la reprise du trafic n’est pas attendue pour aujourd’hui entre Lisieux et Caen compte tenu du volume de terre à retirer et des travaux à réaliser. Train de Paris vers Caen et Cherbourg terminus Lisieux. Dans l’autre sens, terminus à Caen. »