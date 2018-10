SNCF : des travaux vont perturber le trafic entre Nantes et La Roche-sur-Yon en 2019

SNCF a prévu de renouveler les principaux constituants de la voie ferrée (rails, traverses, ballast) de la ligne Nantes - La Roche-sur-Yon entre janvier et mai 2019.



Dans un premier temps, les travaux de modernisation auront lieu entre La Roche-sur-Yon et Clisson du 7 janvier au 29 mars 2019. Étant réalisés en journée, ils nécessiteront une interruption de la circulation des trains. Le plan de transport n'a pas encore été communiqué. Toutefois, la SNCF indique que des cars de substitution seront mis en place pendant cette période.



Par la suite, le chantier se déplacera entre Clisson et Nantes du 1er avril au 24 mai 2019. Les travaux auront lieu de nuit. Ainsi, l'impact sur les rames devrait être plus modéré.