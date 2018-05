SNCF : l'intersyndicale consulte les salariés sur la réforme

Alors que le taux de grévistes commence à fléchir, les syndicats de la SNCF (CGT, Unsa, SUD et CFDT) de la SNCF se sont entendus pour organiser une "vote-action". Le personnel de la compagnie ferroviaire est appelé aux urnes du 14 au 21 mai pour répondre à la question : "Êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement ?".



Cette opération ne remet pas en cause pour le moment les préavis déposés pour les mois de mai et juin. Il reste ainsi encore 20 jours de grèves avant l'été. Les deux prochaines actions sont programmées dimanche 13 mai et lundi 14 mai 2018.