SNCF : la ligne Clermont-Paris est connectée au wifi

La liaison Intercités Clermont – Paris dont le maintien a été confirmé en août dernier, proposera une connexion wifi gratuite à bord de ses trains à partir du 1er février 2019. La SNCF indique que 13 rames ont été équipées du dispositif nécessaire pour offrir un accès à internet.Pour profiter du nouveau service, les voyageurs d'affaires devront se connecter au portail dédié "wifi.intercités.sncf" puis s’identifier grâce à leur référence de dossier et leur nom. Le wifi est gratuit dans toutes les classes du train.De plus, la plate-forme fournira des informations aux passagers comme le suivi du trajet en temps réel ou encore la voie d’arrivée de la rame. Elle proposera aussi des jeux et des renseignements touristiques sur l'itinéraire.Selon la SNCF, les prochaines lignes qui seront équipées du wifi, seront Paris-Limoges-Toulouse (2eme semestre 2019) et Bordeaux – Marseille en 2020.