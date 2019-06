SNCF : des perturbations à prévoir à cause de la chaleur ?

Ce week-end la circulation des trains pourrait être ralentie. La SNCF a d'ores et déjà lancé son plan "fortes chaleurs" afin de minimiser les impacts de la canicule sur les voyageurs. Pour limiter les risques et assurer la sécurité, la SNCF peut décider d'abaisser la vitesse de circulation des trains. En effet, dès 50°, les rails peuvent être abîmés et se déformer sous la chaleur.



Ces mesures de précaution engendrent de légers retards compris entre 10 et 15 minutes. Les voyageurs sont donc invités à vérifier leurs horaires. En parallèle, des bouteilles d'eau seront distribuées dans 200 gares.