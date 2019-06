SNCF: des travaux sur la ligne Marseille-Avignon-Valence-Lyon jusqu'au 5 juillet

Durant toute cette période, les voyageurs vont éprouver des difficultés pour leurs déplacements.



Sur la ligne 5 : Avignon-Valence-Lyon

Les circulations TER seront interrompues dans les deux sens, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 14 h 30 au départ de Valence et de 7 h 30 à 14 h 20 au départ de Lyon. Certains trains seront substitués par des autocars et d’autres utiliseront un itinéraire bis par la rive droite du Rhône.



Sur la ligne 24 entre Mâcon et Valence

La ligne 24 étant reliée à la ligne 5 pour certains trains longs parcours (Mâcon/Villefranche-Vienne/Valence), «des conséquences dans les deux sens de circulation sont donc à prévoir» annonce SNCF Réseau, avec une limitation de ces trains à Lyon Perrache (origine et terminus) entre 9 h 20 et 15 h 20.



Sur la ligne 61, entre Grenoble et Valence

Les circulations TER seront interrompues dans les deux sens du lundi au vendredi de 8 h 30 à 14 h 30 au départ de Grenoble et de 10 h 15 à 16 h 15 au départ de Valence. Certains trains seront substitués par des autocars. SNCF Réseau ne précise néanmoins pas lesquels.



Sur la ligne 64, entre Gap et Valence

Du fait de ces travaux, les trains venant de Gap ne pourront accéder à l’étoile ferroviaire de Valence. En conséquence, les trains partiront et arriveront à Crest. Des substitutions par autocar seront mises en place dans les deux sens en journée, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 heures au départ de Crest et de 10 heures à 14 h 30 au départ de Valence.