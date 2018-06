SNCF : faute de savoir finir la grève, la CGT veut la continuer les 2, 6 et 7 juillet

" Nous allons dans le mur ", explique aux Echos un syndicaliste effaré de voir le combat social se transformer en lutte politique ! Et pour cause, la CGT veut proposer ce mardi à l'intersyndicale trois nouvelles journées de grève à l'occasion des départs en vacances, les 2, 6 et 7 juillet.



" Un suicide " selon un cadre de la CFDT qui craint la réaction des adhérents après plus d'un mois de grève et 32 jours d'arrêts de travail et qui n'ont rien obtenu de concret. Pour mémoire, le taux de participation a été ce lundi de 10,8%, selon les chiffres de la direction.



La CGT n'évoque plus la réforme ferroviaire, votée la semaine dernière au parlement, elle veut dès aujourd'hui peser sur les prochaines négociations de la convention collective. Les syndicats modérés veulent engager les discussions sur le fond avant de décider de la suite à donner au mouvement.