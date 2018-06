SNCF : retour progressif à un trafic "normal" ce samedi 9 juin

Les voyageurs d'affaires qui se trouvent en déplacement ce samedi 9 juin pourront sans doute circuler à peu près normalement s'ils doivent prendre le train, la direction de la compagnie ferroviaire annonce un trafic "normal" pour le TGV et les trains internationaux, et "quasi normal" pour les TER et le Transilien.