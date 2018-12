Samsonite fait des valises avec des bouteilles en plastique

Dans le cadre du développement des collections Eco, Samsonite a recours à deux nouveaux matériaux “responsables” : le polypropylène recyclé et le tissu Recyclex.



Ce dernier est obtenu à partir de bouteilles en plastique PET recyclé à 100% post-consommation. La marque assure "ce tissu a été spécialement conçu pour être durable, flexible et respectueux de l'environnement".



En plus d'être verte, la collection Spark SNG Eco mise sur le volume et la légèreté. Elle propose une grande variété de formats allant de la trousse de toilette au très grand modèle.