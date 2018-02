Se dirige-t-on vers la fin des tours de contrôles ?

Ce jeudi 1er février, le journaliste Anicet Mbida a profité de sa chronique Innovation sur Europe 1 pour se pencher sur le futur des tours de contrôle.Grâce aux avancées technologiques, les tours de contrôle vont pouvoir quitter les abords des pistes et s'installer à des kilomètres de la plate-forme. Et ce futur qui s'appuie sur la vidéo surveillance, des écrans et une connexions ultrarapide dédiée, est déjà en marche. L'aéroport de London City a ainsi délaissé sa tour pour installer ses contrôleurs à 120km. Mais pour le moment, ce dispositif est en test. L'installation du quartier d'affaires de Londres ne compte pas détruire sa tour avant 2020.